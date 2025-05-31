إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية، وُقّعت مذكرة التفاهم بين جبار علي ذاكري، نائب وزيرة الطرق وبناء المدن والرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية، وميرزا علييف كميل جمعه خان، مدير المؤسسة الوطنية الموحدة للسكك الحديدية في طاجيكستان.

يهدف هذا التفاهم إلى الاستخدام الأمثل للقدرات المتاحة وزيادة النقل السككي الدولي، مما يسمح للعربات الإيرانية بالسفر على شبكة السكك الحديدية الطاجيكية.

ويُعد نقل العربات الإيرانية من شبكة السكك الحديدية الطاجيكية إلى سكك حديدية أخرى بنداً آخر من بنود هذه المذكرة.

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