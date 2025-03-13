سفير ايران غير المقيم يقدم نسخة من اوراق اعتماد لوزير خارجية بنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد السفير الايراني ارادة المسؤولين الايرانيين لتوسيع علاقات التعاون مع جمهورية بنين في المجالات السياسية والاقتصادية واقترح تشكيل لجنة مشتركة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين.



ودعا رجال اعمال بنين للمشاركة في الاجتماع الاقتصادي الثالث بين ايران وافريقيا واكسبو 2025 المزمع انعقاده في الفترة من 27 نيسان/ابريل الى 2 ايار/مايو المقبلين في طهران.



اما وزير خارجية بنين الشغون اجادي باكاري فقد دعا الى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ورحب باقتراح السفير الايراني لتشكيل "اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين".



يذكر ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى النجير، يعمل كسفير غير مقيم للبلاد لدى كل من بنين وتشاد.



/اننهى/