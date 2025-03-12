الوحدات الجوية لإيران وروسيا والصين تنفذ عمليات إطفاء الحرائق في المحيط الهندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح نائب رئيس العمليات البحرية، الادميرال مصطفى تاج الديني، بأن الهدف الرئيسي من مناورات "حزام الأمن البحري المشترك 2025" هو تعزيز الأمن والسلام في شمال المحيط الهندي. وأضاف: "عقب المراحل الرئيسية من مناورات "حزام الأمن البحري المشترك 2025" بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية، نفذت الوحدات العائمة والجوية للدول الثلاث عمليات إطفاء حرائق وإصلاح أضرار في السفن التجارية بناءً على سيناريو مُعدّ مسبقًا".

وقال نائب رئيس العمليات البحرية: "في هذه المرحلة من المناورات، وبعد إرسال رسالة طوارئ حول حريق في سفينة، تم أولاً تحديد منطقة العمليات والبحث فيها بواسطة مروحيات البحرية، ومن ثم تم إرسال المروحيات والسفن المتمركزة في المنطقة لتنفيذ عمليات مكافحة الحرائق وإخماد الحريق على متن السفينة المتضررة".

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