تنفيذ تمرين "فوتو إكس" ضمن مناورات حزام الأمن البحري 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد شؤون العمليات بالقوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الديني على هامش مناورات حزام الأمن البحري 2025 المشتركة: "في هذه المرحلة من المناورات، نفذت الوحدات العائمة لإيران وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية بنجاح تمرين "فوتو إكس" والتشكيل والترتيب الهجومي.

وأكد الأدميرال تاج الديني أن جميع مراحل المناورات ستتم بإشراف جوي ومراقبة للمنطقة من خلال مروحيات القوات البحرية التابعة للجيش الايراني والحرس الثوري.

واوضح تاج الديني أن تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التحالفات الدولية يعكس تحسن المستوى الدولي ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن إرساء الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي مهم للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولهذا السبب فإن القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بأي تهديد أو اعتداء على الحدود المائية لبلدنا العزيز.

يذكر ان المراحل العملياتية لمناورات حزام الأمن البحري الشممرك 2025، انطلقت أمس الاثنين بمشاركة الوحدات العائمة من إيران والصين وروسيا، في شمال المحيط الهندي ومنطقة بحر عمان، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.