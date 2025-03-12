إيران وتركيا تدرسان سبل تحقيق تبادل تجاري بقيمة 30 مليار دولار بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رضا مسرور، أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة في البلاد، الذي زار تركيا على رأس وفد من مديري هذه المؤسسة لتطوير التعاون بين البلدين في مجال المناطق الحرة، التقى وتفاوض مع مسؤولي وزارة التجارة التركية. وقام وفدا البلدين بتقييم إمكانيات التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وتفاوضا على مشاريع وآليات مشتركة لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين. وكانت زيارة المنطقة الحرة في إسطنبول واللقاء برجال الأعمال والتجار الأتراك من الخطط المثيرة الأخرى التي خطط لها مسرور خلال رحلته إلى تركيا.

وفي ختام اجتماع الوفدين الإيراني والتركي، تناولت وزارة التجارة التركية القضايا التي أثيرت خلال الزيارة في بيان على منصة إكس. وجاء في بيان وزارة التجارة التركية: "زار وفد إيراني برئاسة رضا مسرور، أمين المجلس الأعلى للتجارة والصناعة والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تركيا والتقى مع مصطفى توزجو، نائب وزير التجارة التركي، في وزارة التجارة.

وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان واستعرضا تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون بين تركيا وإيران وآليات التعاون التي يمكن تنفيذها في إطار المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة. وفي هذا الصدد، ستواصل تركيا جهودها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار وتحقيق هدف حجم التجارة البالغ 30 مليار دولار (بين إيران وتركيا) الذي حدده الرئيس.

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