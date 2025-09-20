انطلاق خط النقل البحري من ميناء تشابهار إلى مسقط بدءاً من الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تنفيذ هذه الخطوة الهامة بدعم ومتابعة مستمرة من رضا مسرور أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وفي إطار سياسات الحكومة التنموية في مجال التفاعلات الإقليمية. وسيقام حفل الافتتاح الرسمي لهذا الطريق البحري الأسبوع المقبل بحضور مسرور، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية والثقافية بين إيران وعمان.

وأعلن محمد سعيد أربابي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمنطقة تشابهار الحرة في رسالة له: "حركة السفن السياحية من مسقط إلى تشابهار تحقق وعد الرئيس بزشكيان خلال زيارته الأخيرة إلى عمان. ونقدر دعم محافظ سيستان وبلوشستان وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة في تحقيق هذا الأمر الهام، ونقدر إجراءات منظمة الموانئ والملاحة البحرية."

كما وصف السياحة البحرية بالحلقة المفقودة في تنمية تشابهار، معرباً عن أمله في أن يؤدي إطلاق هذا الخط إلى تفعيل القدرات المهملة في المنطقة في مجال السياحة الدولية.