بقائي يدين منع الاحتلال الصهيوني إدخال المواد الغذائية وقطع الكهرباء عن غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة إقدام الكيان الصهيوني على منع إدخال المواد الأساسية والضرورية إلى قطاع غزة وقطع التيار الكهربائي عنه، معتبرًا أن هذه الممارسات، التي تأتي في إطار سياسة فرض المجاعة والتجويع القسري على الشعب الفلسطيني المظلوم، تمثل جريمة ضد الإنسانية واستمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية.



وأشار بقائي إلى الانتهاكات المستمرة والانتهاك المتكرر لاتفاقات وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا المسؤولية الجماعية لكافة الدول في التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي لا شك تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



كما دعا إلى إنهاء تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسائر الهيئات الدولية المختصة في مواجهة جرائم كيان الاحتلال واستمرار الإبادة الجماعية في غزة.



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