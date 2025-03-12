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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٢ م

بقائي يعلن عن عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية في بكين

بقائي يعلن عن عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية في بكين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا يوم الجمعة في بكين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحفيين، أن اجتماعا ثلاثيا بين إيران والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الثلاث، سيعقد في بكين يوم الجمعة من هذا الأسبوع، لبحث التطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات.

وقال بقائي، فإن هذه المحادثات، المقررة في إطار المشاورات المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مختلف الأطراف، ستناقش أيضا وتتبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى تهم الدول الثلاث، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالتعاون في إطار مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

/انتهى/

رمز الخبر 1955458

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