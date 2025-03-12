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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:١٨ م

غريب آبادي یوضح بشأن المحادثات الثلاثية بين إيران والصين وروسيا في بكين

غريب آبادي یوضح بشأن المحادثات الثلاثية بين إيران والصين وروسيا في بكين

قدم نائب وزير الخارجية الایرانی، کاظم غريب آبادي، توضيحات حول محتوى المحادثات الثلاثية بين إيران والصين وروسيا، المقرر عقدها في بكين يوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي على صفحة "إكس" للتواصل الاجتماعي في هذا الصدد: "ستعقد محادثات ثلاثية بين إيران والصين وروسيا بشأن التطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات في بكين يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بحضوري ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف".

وأضاف: "هذه المحادثات، المقرر إجراؤها في إطار المشاورات المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الأطراف المعنية لرفع العقوبات الجائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستناقش أيضا وتتبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى تهم الدول الثلاث، بما في ذلك التعاون في إطار مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا في بكين.

/انتهى/

رمز الخبر 1955468
جواد ماستری فراهانی

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