بقائي: مستشار رئيس دولة الإمارات يحمل رسالة ترامب إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء اليوم الأربعاء: "أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سيلتقي ويتشاور مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي بعد ظهر اليوم"، مضيفا أنه يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال هذه الرحلة.

وزعم الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه كتب رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، بشأن قضية الاتفاق والمفاوضات.

وأعلن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي في حديث مع الصحفيين صباح اليوم (الأربعاء) أن هذه الرسالة سيتم تقديمها إلى طهران من قبل ممثل دولة عربية.

/انتهى/