 اللواء باقري: العدو يتبع سياسة الضغوط القصوى منذ سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أشار على هامش اللقاء الرمضاني لقائد الثورة الإسلامية مع المسؤولين، إلى خطة ترامب بشأن الفلسطينيين في غزة، وقال: "الشخص الذي اغتصب فلسطين يجب أن يرحل، لا يمكن طرد شعب من أرضه، فجذور الشعب الفلسطيني ممتدة في فلسطين، وسيظل في أرضه. خطة ترامب لقطاع غزة ليست سوى كلمات عاطفية غير قابلة للتنفيذ، والشعب الفلسطيني سيبقى ثابتًا في أرضه."

كما أشار اللواء باقري إلى سياسة ترامب تجاه إيران، قائلًا: "منذ سنوات ينتهج الأعداء سياسة الضغوط القصوى، ولم يبقَ أي نوع من العقوبات لم تُفرض على إيران، لكن الشعب الإيراني لا يزال صامدًا بثبات."

وفي رده على سؤال حول وضع حزب الله، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "بالتأكيد سيصبح شباب حزب الله أقوى من أي وقت مضى."

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