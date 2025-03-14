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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص

"بفعل فاعل".. حرائق مريبة تتنقل في ريف اللاذقية

"بفعل فاعل".. حرائق مريبة تتنقل في ريف اللاذقية

أفادت مصادر أن الساحل السوري شهد اندلعت الحرائق في مناطق متفرقة اشتعلت بشكل مفاجئ ومتعاقب في أحراج ريف اللاذقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العربية، أن عقب المواجهات الدامية التي شهدها الساحل السوري، اندلعت الحرائق في مناطق متفرقة.

فقد أفادت مصادر اليوم الجمعة بأن عدة حرائق اشتعلت بشكل مفاجئ ومتعاقب في أحراج ريف اللاذقية.

وأضافت أن تلك الحرائق تتجدد وتنتقل من مكان إلى آخر بفعل فاعل.

كما أوضحت أن الحرائق طالت أكثر من منطقة، دون معرفة من يقف خلفها، لاسيما أن الحرارة في مثل هذا الوقت ليست مرتفعة في البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يكون لعوامل الطقس أي دور.

إلى ذلك، أشارت إلى أن حريقا جديدا اندلع في أحراش ريف القرداحة، لكن فرق الدفاع المدني تعاملت معه من أجل إخماده.

رمز الخبر 1955516
شیرین سماره

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