المرصد السوري: ارتفاع ضحايا الإبادة الجماعية في الساحل السوري إلى 1476 مدنيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لا تزال حصيلة الضحايا المدنيين تتزايد في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الجاري، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1476 مدنياً، وفقاً لتوثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تفاصيل المجازر الجديدة (13 آذار):

سجلت 4 مجازر يوم الخميس في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، راح ضحيتها 93 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وفق التوزيع التالي:

طرطوس (33 ضحية):

-قرية حريصون 4

-قرية عين بالوج 1

-قرية الحاطرية 2

-حي القصور بانياس 13

-خربة السناسل 3

-قرية اسقبلة 1

-قرية تعنيتا 4

-قرية بارمايا 3

قرية القلوع 2

حماة (7 ضحية):

بلدة الرصافة ريف حماة: 7 بينهم 3 اطفال و سيدتين

اللاذقية (52 ضحية):

-قرية الزوبار 1

-جسر قرية البرجان 6

-قرية الرويمية 4

-قرية شنبوطين 1

-قرية برابشبوا 8

-قبو العوامية 23

-قرية شريفا 3

-قرية المختارية 6

قرية الحسيبية بريف حمص 1

حصيلة المجازر منذ 6 آذار:

– عدد المجازر الموثقة: 54 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية.

– إجمالي الضحايا بحسب المحافظات:

– اللاذقية: 735.

– طرطوس: 466.

– حماة: 262.

– حمص: 13.

التوزيع الزمني للضحايا:

– 6 آذار: حمص (1).

– 7 آذار: طرطوس (62) + اللاذقية (98) = 160.

– 8 آذار: اللاذقية (227) + طرطوس (55) + حماة (79) + حمص (5) = 366.

– 9 آذار: طرطوس (103) + اللاذقية (194) + حماة (6) = 303

– 10 آذار: اللاذقية (79) + طرطوس (92) + حماة (86) + حمص (6) = 263

– 11 آذار: طرطوس (72) + اللاذقية (60) = 132.

– 12 آذار: طرطوس (49) + اللاذقية (25) + حماة (84) = 158.

– 13 آذار: طرطوس (33) + اللاذقية (52) + حماة (7) + حمص (1) = 93

تحذيرات المرصد السوري:

يحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الألية التي يتم من خلال دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق المرصد لمقتل حوالي 1393 مدني من أبناء الطائفة العلوية.

ويخشى المرصد تحول هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقاً لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وانسانية ويُتهم من خلالها من يسمون “بفلول النظام” بارتكاب جرائم حرب الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية.

انتهاكات حقوقية: أشار إلى ارتكاب قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة لعمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، مع غياب أي رادع قانوني.

مطالب دولية ومحلية:

– دعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.

– طالب السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذراً من أن الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.