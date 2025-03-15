مباحثات بين اوليانوف وغروسي حول البرنامج النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر ذلك اوليانوف على صفحته الشخصية في منصة "أكس" ارفقها بصورة عن اللقاء، واوضح انه بحث مع غروسي عد من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني.

وعقد أمس الجمعة في بكين اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا برئاسة نواب وزراء خارجية الدول الثلاث بشأن العقوبات غير القانونية والقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وصدر في ختامه بيان من ثماني نقاط.

وفي بيان اصدرته الخارجية الروسية في أعقاب الاجتماع الثلاثي بين إيران وروسيا والصين حول القضية النووية الإيرانية، قالت فيه إنه تم التخطيط لإجراءات تهدف إلى تخفيف التوترات المصطنعة التي أثيرت ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أيضًا أنه في الاجتماع بين نواب وزراء الخارجية للدول الثلاث، تم تقديم "تقييم حاد للإجراءات غير القانونية والانتهاكات المتكررة والصارخة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وأكدت موسكو أيضًا أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على "عدم قبول التهديدات أو الترهيب أو استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية للمنشآت النووية الإيرانية.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد التقى خلال زيارته إلى بكين مع ما تشاو شو وسيرغي ريابكوف، نظيريه الصيني والروسي، وأجرى معهما محادثات.وفي ختام الاجتماع، أصدر الأطراف بيانا مشتركا حول ضرورة رفع العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران وحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.