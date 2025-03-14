نائب وزير الخارجية الصيني: رفع العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران أمر ضروري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن نائب وزير خارجية الصين، ما تشاو شيوي، ونؤكد على ضرورة احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل كامل مضيفا نحن ندعم سياسة إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد على ضرورة تجنب الإجراءات التي من شأنها تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، ويجب تهيئة الظروف للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وتابع لقد أجرت كل من روسيا والصين وإيران مشاورات عميقة، وشددت على السلام ورفع العقوبات وأكدت الدول الثلاث على ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية.

وأضاف نؤكد على ضرورة رفع كافة العقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية المفروضة على إيران. متابعا ترحب الصين وروسيا بموقف إيران القائل بأن بلادها تسعى إلى استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.

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