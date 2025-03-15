بوتين أجّل لقاء مبعوث ترامب لمدة 8 ساعات

أفادت وكالة مهر للأنباء، انتظر ويتكاف لمدة ثماني ساعات ليتمكن من لقاء فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث كان يعتزم تقديم اقتراحات ترامب بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في الحرب الأوكرانية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن الصور المنشورة تظهر أن موكب ويتكاف وصل إلى مطار "فنوكوفو" في موسكو في منتصف يوم الخميس، لكنه لم يتمكن من لقاء بوتين حتى بعد ثماني ساعات. ويعتبر هذا التصرف إهانة كبيرة في الساحة الدبلوماسية الدولية، لكنه يعكس سياسة بوتين.

كما أفادت "سكاي نيوز" بأن تأجيل لقاء ويتكاف مع بوتين جاء بسبب انشغال الرئيس الروسي بالحديث مع ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروس، الذي زار روسيا في زيارة عاجلة يوم الخميس.

وفي النهاية، عقد المفاوض الرئيسي لترامب لقاءً مغلقًا مع بوتين بعد منتصف الليل. وغادر موسكو بعد أربع ساعات، في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن يغلق المطار بسبب هجوم بطائرات مسيرة من أوكرانيا.

وأشار "إيفور بنت"، الصحفي، إلى أن قرار تأجيل لقاء المفاوض الرئيسي لترامب يعد علامة واضحة من الكرملين على من يحدد جدول الأعمال. وأضاف أن توقيت زيارة لوكاشينكو، التي تم ترتيبها يوم الأربعاء، ليس مصادفة، بل يُعتبر بمثابة "لعبة قوة كلاسيكية من قبل بوتين".

كما ذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن بوتين قدّم لويتكاف معلومات وإشارات أخرى للرئيس الأمريكي.

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