زهراء ارشادي: المرأة الإيرانية عازمة على بناء مستقبل أكثر عدلاً لنفسها ومجتمعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت ارشادي، في كلمتها يوم الجمعة، في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك: رغم مرور ثلاثين عاماً على اعتماد إعلان بكين ومنهاج العمل، فمن الضروري أن نعترف بأنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لم يتحقق النجاح بعد في تنفيذ استراتيجياته وأهدافه بالكامل. لقد تعطلت عملية التقدم بشكل كبير بسبب التحديات المستمرة، بما في ذلك الفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والضغوط القصوى، والتدابير القسرية أحادية الجانب، والاحتلال الأجنبي، والإرهاب، والإبادة الجماعية. ولم تؤد هذه العقبات إلى تأخير تحقيق أهداف هذا الإعلان فحسب، بل كان لها أيضاً تأثير مدمر وغير متناسب على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، وخاصة النساء، وأعاقت التنمية في العديد من أجزاء العالم.

واضافت: إن الأعمال الوحشية التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني في غزة في منطقتنا لا تقل عن حملة وحشية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن المذبحة واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب التدمير المتعمد للبنية التحتية الحيوية والتهجير الوحشي لشرائح كاملة من المجتمع، تشكل انتهاكا لا يوصف لأبسط حقوق الإنسان. إن هذه الجرائم ليست مجرد حوادث معزولة، بل هي جزء من جهد منظم لتدمير الشعب الفلسطيني ومحو هويته وكرامته. ويواصل العنف المستمر ضد غزة حرمان النساء والفتيات الفلسطينيات من حقوقهن الإنسانية الأساسية ويدمر أي إمكانية لتمكينهن. ويجب على المجتمع الدولي أن يعترف بهذه المآسي بشكل صحيح وأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وقالت: تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدور المحوري للمرأة في تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، تم تحقيق إنجازات مهمة في مجال النمو الشامل وحماية حقوق المرأة في مختلف القطاعات. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه التطورات:

- تشكل السيدات 33% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و40% من العلوم الطبية، وأكثر من 50% من القوى العاملة في القطاع الصحي، و40% من الأطباء المتخصصين و30% من الأطباء فائق التخصص هن سيدات.

- 45% من القوى العاملة في القطاع العام و74% في القطاع الخاص من النساء، و32 ألف مؤسسة اقتصادية مملوكة للسيدات.

- 300 ألف امرأة ريفية وبدوية يتلقين تدريباً في مجال ريادة الأعمال سنوياً؛ وتشكل السيدات أيضًا 41 في المائة من الوظائف الجديدة.

واضافت: منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 2024، تم إيلاء اهتمام خاص لمشاركة المرأة في صنع السياسات؛ وقد أدى ذلك أيضًا إلى تعيين أكثر من 190 سيدة في مناصب إدارية في جميع أنحاء إيران. وتشمل بعض هذه التعيينات التاريخية ما يلي:

- تعيين أربع سيدات في الحكومة الرابعة عشرة، من بينهن أول المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة للطرق والتنمية الحضرية.

- تعيين 14 سيدة رئيسة لمؤسسات حكومية بقرار رئاسي.

- تعيين 13 نائبة وزير، و17 مستشارة ومساعدة وزير، و110 مديرات عامات، و17 محافظة، و16 حاكمة مدينة.

- قرار رئاسي بتعزيز دور المرأة في المحافظات والبلديات والدوائر الحكومية الرئيسية.

وقالت انه في نهاية المطاف، وعلى الرغم من الآثار السلبية للعقوبات الأحادية القسرية وسياسة الضغط الأقصى الفاشلة، تواصل المرأة الإيرانية تمهيد الطريق للتقدم وتعزيز مجتمعها وأسرتها. لقد كان إصرارها وإرادتها القوية عاملاً رئيسياً في دفع عجلة التقدم في كافة جوانب حياتها. وفي حين تحاول بعض الدول الأجنبية تقويض حقوقهن بالضغط، ستظل المرأة الإيرانية عازمة على بناء مستقبل أكثر عدلاً لنفسها ولمجتمعها.

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