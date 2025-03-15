انخراط مسلحين من 20 جنسية أجنبية في التشكيل الأمني الجديد لسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر، في حديث لـ/المعلومة/، إن "تشكيل جهاز أمني يضم مسلحين أجانب من نحو 20 جنسية، يمثل تطوراً غير مسبوق، حيث أصبح هذا الجهاز الذراع الأمنية لعصابات الجولاني بعد سيطرتها على المشهد السوري عقب أحداث الثامن من كانون الأول الماضي".

وأضافت أن "الجنسيات الأجنبية التي انخرطت في هذا التشكيل الأمني تضم مسلحين من أذربيجان والشيشان وأوزبكستان، بالإضافة إلى جنسيات آسيوية أخرى، حيث تقلدوا مهام مهمة داخل الجهاز الأمني لعصابات الجولاني، وكانوا الأكثر تورطاً في جرائم الإبادة بحق أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري، من خلال عمليات قتل الشيوخ والشباب والتمثيل بجثثهم".

وأوضحت المصادر أن "الجهاز الأمني الجديد يعتمد على الولاء الفكري لعصابات الجولاني، بدلاً من أن يكون جهازاً وطنياً يمثل السوريين فقط، وهو ما سيؤدي إلى ارتدادات خطيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العديد من عناصره يتصرفون بشكل مستقل، وهو ما يفسر الانتهاكات المتكررة في مناطق انتشارهم".

يُذكر أن عصابات الجولاني تتألف من عدة ألوية، أغلبها مدرج على لوائح الإرهاب الدولي، كما أن معظم أفرادها متهمون بارتكاب أعمال إرهابية في العديد من الدول.

/انتهى/