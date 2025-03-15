ارتفاع مجازر العلويين في الساحل السوري إلى 41 مجزرة خلال أقل من أسبوعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر في حديث لـ/المعلومة/، إن "مدن الساحل السوري شهدت خلال الـ72 ساعة الماضية اكتشاف خمس مجازر جديدة بحق أبناء الطائفة العلوية، راح ضحيتها نحو 80 مدنياً، جميعهم أُعدموا ميدانياً على يد عصابات الجولاني الإرهابية".

وأضافت أن "مع اكتشاف هذه المجازر الجديدة، ارتفع إجمالي المجازر إلى 41 مجزرة، فيما اقترب عدد الجثث التي تم العثور عليها حتى الآن من 1600 ضحية"، مشيرةً إلى أن "هناك العديد من المناطق لم يتم الوصول إليها بعد، خاصة القرى الواقعة في المنحدرات والمرتفعات الساحلية سواء في طرطوس أو اللاذقية أو جبلة، ما قد يكشف عن مزيد من الفظائع خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت المصادر أن "عصابات الجولاني لا تزال تمنع الوصول إلى عشرات القرى التي اجتاحتها خلال الأسبوعين الماضيين، وسط محاولات لطمس آثار المجازر عبر نقل الجثث ودفنها في مقابر جماعية سرية".

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