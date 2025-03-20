الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة قد تجرى في السعودية مطلع الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال ردا على سؤال حول المفاوضات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية: "ربما لا يكون يوم الأحد نفسه، يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الآن، وسوف تجرى (المباحثات) بداية الأسبوع المقبل، هو ما سيعرف. في الواقع، نحن نتحدث عن الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول المحادثات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية: "هناك أيضًا جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الطرفان ضرورية (لمناقشتها في المباحثات المقبلة)".

وفي السياق، أكد بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي إشارات من بروكسل بشأن رغبتها في المشاركة في عملية التسوية في أوكرانيا بعد المحادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن أوروبا انغمست في العسكرة وتحولت إلى "طرف حرب"، في تناقض صارخ مع التزام موسكو وواشنطن بالتسوية السلمية.

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