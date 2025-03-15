جلالي يؤكد على ضرورة الحفاظ على القيم الوطنية للدول في إطار شرح الأهداف الدولية للتنمية المستدامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد جلالي، على ضرورة الحفاظ على القيم والتقاليد الوطنية للدول في إطار شرح الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وقال: "يمكن للدول المستقلة أن تتعاون في مواجهة فرض تدفق القيم من جانب واحد من قبل الغرب".

وفي هذا اللقاء رحب تيتوف بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات التنمية المستدامة وقال: "إن مواجهة تحديات التنمية تتطلب التعاون الجماعي بين البلدان، والاتحاد الروسي مستعد للمشاركة بتجاربه الناجحة في مجال أهداف التنمية، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة".

وأفاد تقرير آخر أن مأدبة إفطار أقامها المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس مفتي روسيا، لسفراء الدول الإسلامية بعنوان "رمضان جسر الصداقة" وحضرها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية.

وفي هذا الحفل، أكد السفير جلالي، في حديث مع الشيخ راوي عين الدين، على تطوير العلاقات بين المجتمعين الإسلاميين في روسيا وإيران.

وقال رئيس مجلس المفتين الروسي في كلمة له: "إن الحفاظ على القيم التقليدية والعائلية، والرغبة في تعزيز الأخلاق، وتوطيد السلام بين الأديان والمجموعات العرقية، هي اليوم جوهر دبلوماسيتنا الروحية، وهذا يتردد صداه بين الزعماء الدينيين من جميع أنحاء العالم".

وفي الحفل، اشار نائب رئيس مجلس الإفتاء الروسي الى إقامة مراسم يوم القدس العالمي هذا العام في مسجد موسكو الكبير في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، مؤكدا على تضامن المسلمين ضد الصهاينة.

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