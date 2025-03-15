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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:٢٣ م

بزشكيان يوجه بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين ايران واوراسيا

بزشكيان يوجه بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين ايران واوراسيا

أصدر الرئيس توجييه بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وتطبيقاً للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، أبلغ مسعود بزشكيان "قانون اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء" الذي تمت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء 16 فبراير 1403، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور في 12 مارس 1403، إلى وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والشؤون الاقتصادية والمالية والخارجية للتنفيذ.

رمز الخبر 1955567

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