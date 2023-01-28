مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على الانضمام الى منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "هادی طحان نظیف" : أنه تمت مراجعته مشروع قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى منظمة شنغهاي للتعاون والموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ، هادي طحان نظيف، موافقة هذا المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 بحضور الصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، ثم انضمت إليها الهند وباكستان عام 2017، كما أن أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا تشغل صفة مراقب في المنظمة، في حين تعتبر كل من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا شركاء الحوار للمنظمة.

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