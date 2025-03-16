سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار اللاذقية إلى 10 قتلى و14 جريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الدفاع المدني السوري على حسابه بمنصة إكس إلى "انتشال جثماني طفلة ورجل من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، جراء انفجار في محل للخردوات تحت المبنى".

ولفت إلى أن ذلك "يرفع حصيلة الضحايا إلى 10 قتلى بينهم 3 نساء وطفلتان، 3 منهم مجهولو الهوية، وإصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال".

وأوضح أن هذا الرقم "حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر".

وكان آخر رقم أعلنه الدفاع المدني قبل أن ترتفع الحصيلة هو 8 قتلى و14 مصابا.

فيما أشارت وكالة "سانا" إلى أن "سبب الانفجار محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل خردة في المبنى".

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