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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٤ م

محلل عربي مخاطبا محللا تركي: أنتم من احتل سورية وليس إيران

محلل عربي مخاطبا محللا تركي: أنتم من احتل سورية وليس إيران

رد محلل عربي على محلل تركي في برنامج حواري تلفزيوني حول ادعاءات الأخير، قائلا أنتم من أحتل سورية وليس إيران.

رمز الخبر 1951371
شیرین سماره

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