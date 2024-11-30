https://ar.mehrnews.com/news/1951371/ ٣٠/١١/٢٠٢٤، ٩:٢٤ م رمز الخبر 1951371 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٣٠/١١/٢٠٢٤، ٩:٢٤ م محلل عربي مخاطبا محللا تركي: أنتم من احتل سورية وليس إيران رد محلل عربي على محلل تركي في برنامج حواري تلفزيوني حول ادعاءات الأخير، قائلا أنتم من أحتل سورية وليس إيران. رمز الخبر 1951371 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة عراقجي يتوجه إلى تركية الخارجية الإيرانية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على القنصلية الإيرانية في حلب المعارضة السورية توسّع سيطرتها بحلب ومقاتلات روسية تقصف أحياء بالمدينة سمات تركية سورية الجماعات التكفيرية
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