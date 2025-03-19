وزير خارجية روسيا يهنئ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة قدوم عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير خارجية روسيا رسالة تهنئة الى وزير الخارجية الايراني في هذه الرسالة، أعرب فيها عن سروره بتحسن العلاقات الروسية الإيرانية، وتوقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي خلال العام الماضي والزيادة السريعة في التبادلات التجارية وتنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات البنية التحتية.

كما أعرب عن أمله في أن تستمر المشاورات والتنسيق الوثيق بين إيران وروسيا بشأن القضايا المهمة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فضلاً عن التعاون بين الطرفين لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على المستوى الرفيع بين البلدين في العام الجديد.

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