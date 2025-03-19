ممثل ایران لدى الامم المتحدة: العالم اليوم بحاجة إلى روح ورسائل النوروز أكثر من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامم المتحدة خطابا خلال فعالية أقامتها الجمهورية الإسلامية في نيويورك في ١٨ مارس للاحتفال بالعام الايراني الجديد، المعروف باسم النوروز.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السعادة؛ الزملاء الأعزاء؛ سيداتي وسادتي،

يُعد النوروز أقدم احتفال بالعام الجديد، يحتفل به ملايين الناس حول العالم، ويتجاوز الحدود الوطنية. فهو رمز للروابط الثقافية، والأخوة بين الأمم، والاحترام العميق للطبيعة والوقت.

على مدى قرون، احتفل العالم بعيد النوروز في ربوع جغرافية شاسعة، من جنوب آسيا إلى البلقان، ومن آسيا الوسطى إلى القوقاز. إنه احتفال يُلهم الحب والرحمة والسلام والسعادة، ويفتح صفحة جديدة من الأمل والازدهار والرفاهية والمرونة.

يُذكرنا هذا الاحتفال العريق بالحكمة القديمة النابعة من صميم التاريخ، ويُبشّر بالسكينة والتحول والتعايش السلمي.

يُجسّد النوروز فكرة أن الأمم، بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو الاختلافات السياسية، قادرة على الاتحاد حول قيم إنسانية مشتركة، والمساهمة في بناء عالم متجذر في السلام والصداقة المستدامين.

في إيران، لا يُعدّ النوروز مجرد ذكرى سنوية؛ بل هو فرصة ثمينة للتأمل في الماضي، وتقييم الحاضر، وتبني ثقافة تغرس الأمل والسلام والازدهار للجميع.

باعتبارها إحدى مهد هذا التقليد العريق، دأبت جمهورية إيران الإسلامية على التأكيد على أهمية الحوار والتعاون الثقافي بين الدول التي تحتفل بعيد النوروز. فإذن في عالمنا اليوم، نحتاج إلى روح ورسائل النوروز أكثر من أي وقت مضى.

وفي الختام، أود أن أتقدم بأصدق تمنياتي للجميع بمناسبة هذه الاحتفالية. عسى أن يحمل نوروز هذا العام السلام والسعادة والرخاء للجميع، وأن يهدينا نحو مستقبل مليء بالأمل والوحدة والوئام والتقدم.

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