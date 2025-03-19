الايرانيون يستعدون للاحتفال بالعام الجديد + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بمناسبة العيد تعرض بلدية طهران في اسواق خاصة وباسعار مدعومة، الرز و السكر واللحوم و التمور و الفواكه بانواعها ذات الجودة العالية.



وقال مدير اسواق بلدية حي النواب في طهران نويد صديق لقناة العالم: نظرا لايام عطلة راس السنة الايرانية وتوافد المسافرين الى طهران، تقوم بلدية طهران بعرض السلع الغذائية الاساسية باسعار مناسبة في اسواقخاصة طيلة ايام العيد و بساعات عمل اطول في كافة مناطق العاصمة.





ويسافر الايرانيون من محافظة الى اخرى للاستمتاع بالطبيعة. و نظرا للمساحة الواسعة للبلاد و شبكات الطرق البرية المترامية، تزداد نسب الحوادث المرورية في هذه الايام.



وقال رئيس منظمة طب الطوارئ الايرانية الدكتور جعفر ميعادفر: بدانا هذا العام حملة لا للحوادث المرورية و كل الجهات الحكومية و المنظمات الاهلية ووزارة الصحة و منظمة طب الطوارئ تسعى لتقليل نسبة الحوادث المرورية و توفير التدابير اللازمة لاحياء و نقل المصابين جراء هذه الحوادث.



و تقدر الجهات الرسمیة ارتفاع معدلات السفر في ايام عيد النوروز لهذا العام بسبب تزامنه مع عيد الفطر المبارك، مما يؤدي الى ازدحام الطرق البرية و احتمال زيادة الحوادث المرورية.



وقال متخصص في طب الطوارئ الدكتور بابك يكتابرست:اعددنا هذا العام برامج متعددة و اجرينا تمارين للتاكد من مدي استعداد الاجهزة المعنية للقيام بواجباتها و مدى التنسيق بينها و منظمة طب الطوارئ تمتلك احدث التجهيزات لتقديم افضل الخدمات في كافة انحاء البلاد.



أطلقت منظمة الطوارئ باستخدام ما يقرب من 34 الف مركز طوارئ و ثمانية و عشرون ألف عضو، حملة لا للحوادث للحد من الحوادث المرورية مستقبلة العام الجديد.



دشنت هذه الحملة لجعل الرحلات البرية اكثر امانا للمسافرين في عيد النوروز من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة.



المصدر: العالم