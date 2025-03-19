رئيس جمهورية طاجيكستان يهنئ الرئيس بزشكيان بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، في رسالة، مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة حلول عيد النوروز القديم.

وجاء في نص هذه الرسالة: هذا الاحتفال القديم، باعتباره تجسيدًا لوحدة التراث الثقافي والتقاليد العريقة، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين شعوب منطقته، على أساس أفكار السلام والأمن والاحترام والدعم المتبادل.

إن التقاليد الخالدة والبناءة لعيد النوروز تشجعنا على السعي باستمرار إلى تعزيز روابط الصداقة والتعاون المفيد بين شعوبنا وبلدينا.

ويعرب الجانب الطاجيكي عن ارتياحه للمستوى الحالي للعلاقات الحكومية مع إيران. وأعتقد أن بلدينا، استناداً إلى القيم العالمية العالية لهذا التقليد العريق، سوف يواصلان جهودهما المشتركة لإثراء محتوى علاقاتهما المتعددة الأطراف بشكل أكبر.

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