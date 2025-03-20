ماكرون يعلن إطلاق سراح مواطن فرنسي معتقل في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس الفرنسي، إطلاق سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو، المعتقل في إيران، وقال: "نحن نشارك في الفرحة والسلام الهائلين اللذين تعيشهما عائلته".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي أيضا في منشور آخر، أثناء مشاركته صورة للفرنسي المفرج عنه على متن طائرة عائدة إلى الوطن، أن غروندو قضى 887 يوما قيد الاعتقال.

هذا وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال مسعود سيتايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك، بشأن الجواسيس الفرنسيين ودورهم في الاضطرابات في إيران: "التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد هي التآمر والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والتجسس".

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