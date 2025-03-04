تاريخ أوجلان وحزب العمال الكردستاني؛ نزع السلاح يصب في مصلحة المنطقة

وكالة مهر للأنباء_ قسم الشؤون الدولية: إن فرنسا وألمانيا والدنمارك والعديد من الدول الأخرى ساهمت بشكل كبير في نمو حزب العمال الكردستاني، وإن نزع سلاح هذه المجموعة سيفيد المنطقة.أكد عبد الله أوجلان، بعد لقائه ممثلي حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" بجزيرة إيمرالي، على ضرورة إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح. واقترح أيضاً عقد مؤتمر سياسي للأكراد بدلاً من الصراع المسلح خلال الاجتماع. من وجهة نظر أوجلان، لا يوجد مخرج إلا من خلال الحوار والديمقراطية، ولن تتمكن الجمهورية من البقاء إلا من خلال الديمقراطية الأخوية. ورد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رسالة عبد الله أوجلان وأعلن: "ننتظر تنفيذ حل حزب العمال الكردستاني".

وفي هذا الاطار تناول علي قائم مقامي، الخبير في الشؤون التركية رسالة عبد الله أوجلان التاريخية بشأن حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه وأبعاد هذا القرار ومراحل تنفيذه في حوار مع وكالة مهر للأنباء، وفيما يلي تفاصيله:

موضوع حديثنا اليوم هو دعوة ورسالة عبد الله أوجلان لحل ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا المعروف باسم PKK إذا وافقتم في بداية الحديث أرجو أن تخبرونا من هو عبد الله أوجلان.

عبد الله أوجلان هو زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني. تأسس هذا الحزب في عام 1978. كان طالباً للعلوم السياسية في جامعة أنقرة في السبعينيات. بدأ نشاطه السياسي أثناء دراسته. وأصبح معروفًا بين أتباعه باسم ساروك أبو. تعرض أوجلان للاضطهاد من قبل الحكومة التركية، وغادر مع عدد من أتباعه تركيا في عام 1980 ولجأ إلى سوريا. واستمرت في إعادة تنظيم نفسها في سوريا. تلقى تدريباً عسكرياً في منطقة البقاع في لبنان. حافظ الأسد يدعم أوجلان داخل سوريا.

بدأ عبد الله أوجلان، الذي سعى إلى إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب وجنوب شرق تركيا، حربًا مسلحة ضد الحكومة التركية في عام 1984، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. دخلت منظمة العمال الكردستاني في صراع مسلح مع المجموعات الكردية اللينينية داخل تركيا، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من أعضائها. واشتبكت المنظمة أيضًا مع الحزب الديمقراطي التركي التابع لفصيل البارزاني، سواء داخل تركيا أو في العراق. ولم تكن قوات البيشمركة التابعة لبارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بزعامة سليمانية بمنأى عن صراع أوجلان. عدد كبير من انصار pkk دخلوا في الصراع مع حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. واستهدفت أيضًا المنظمات الإسلامية الكردية داخل تركيا. كل هذا هو بداية لظهور النزعة السلطوية عنده في المناطق الكردية.

كان ماركسيًا من الناحية الأيديولوجية، لكنه غيّر أيديولوجيته في التيارات والظروف المختلفة. ومنذ حوالي عشرين عامًا، انتقل أيضًا من الفكر الماركسي إلى الكونفدرالية الديمقراطية وأطلق المجتمع البيئي.

في عام 1999، تعاونت وكالة المخابرات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي ووكالة المخابرات التركية وقسم الحرب الخاصة في الجيش التركي (قيادة العمليات الخاصة) على اختطاف عبد الله أوجلان من كينيا وإحضاره إلى تركيا. وأعلن أوجلان على الفور أنه سيخدم الحكومة التركية. وبعد مرور بعض الوقت، حدثت تغييرات. أطلق رجب طيب أردوغان خطة لفتح الباب أمام حقوق الأكراد، ولكن مع استمرار العمليات العسكرية التركية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني تم ايقاف عملية الافتتاح.

وكان الأكراد ينوون تأسيس اتحادات داخلية مستقلة في تركيا وسوريا والعراق حتى تتمكن هذه الاتحادات من الاتحاد وتشكيل دولة كردستان الكبرى؛ دولة تبلغ مساحتها 550 ألف كيلومتر مربع، وتربط الخليج الفارسي بالبحر الأبيض المتوسط. pkk لا يعترف بالأكراد الآخرين. لقد خاضت صراعات دامية مختلفة مع البارزانيين وطالبان. هذه المجموعة تدعو بطريقة ما إلى الانفصال في المنطقة.

ويقضي أوجلان حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي بالقرب من إسطنبول منذ اعتقاله في عام 1999. تولى مراد كارايلان مسؤولية قيادة حزب العمال الكردستاني في غياب أوجلان ونقله إلى السجن. لقد ساهمت فرنسا وألمانيا والدنمارك والعديد من البلدان الأخرى بشكل كبير في نمو حزب العدالة والتنمية.

وفسرت بعض وسائل الإعلام والخبراء تصريح عبد الله أوجلان بأنه "رسالة أوجلان التاريخية". برأيكم ما هي العوامل التي دفعت أوجلان إلى إصدار مثل هذا التصريح طواعية ودفعت الحكومة التركية وأوجلان إلى التوجه نحو نبذ العداء؟

تم تطهير تركيا من وجود pkk وبطبيعة الحال، فإن هذه التطهيرات تجري في الوقت الذي ينسحب فيه حزب المساواة والديمقراطية من حزب العمال الكردستاني. من يدعم pkk في البرلمان التركي؟ وهذا الحزب الذي أصبح رابع أكبر حزب في تركيا، لديه خمسة إلى ستة ملايين صوت مختلف. وقد صوتت العديد من المجموعات العرقية التركية والكردية لصالح هذا الحزب. وقال الحزب المذكور إنه يجب إطلاق سراح عبد الله أوجلان من عزلته في سجن إيمرالي ومنحه حقوقه الأساسية.

من جهة أخرى، قال حزب الحركة القومية، في عام 2023، إن ممثلي حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي إرهابيون؛ ينبغي للحكومة التركية حل هذه المجموعات حتى تتمكن من محاكمتها. في النصف الثاني من عام 2024، أجرت حكومة بهجلي مقابلات مع قادة حزب المساواة في إطار التحالف الجمهوري. وأعلن بهجلي أنه في ظل التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، يجب أن يكون لدينا وحدة داخلية في تركيا وزيادة وحدتنا الوطنية وقوتنا. ومن العوامل التي يمكن أن تزيد من الوحدة الوطنية والتضامن في تركيا تطبيع علاقات تركيا مع حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. وأعلن حزب المساواة استعداده أيضاً.

وكان أعضاء وفد إمرالي، وهم بروين بولدان، إحدى القيادات الرئيسية في حزب المساواة، وأحمد تورك، السجين السابق، ثريا أوندر، ممثلين عن عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي، وصلاح الدين دميرتاش في سجن أدرنة، وزعماء حزب العمال الكردستاني. وفي جبال قنديل، يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة صالح مسلم، والبرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، محادثات مع مقر السليمانية. ورحب صلاح الدين دميرتاش بهذه القضية وقال إنه ينبغي تعزيز النظام الديمقراطي في تركيا وضمان حقوق الأكراد. هذا السلام سوف يجلب التقدم للبلاد وكردستان وتركيا والمنطقة.

كل هذا دفع عبد الله أوجلان إلى إصدار هذا البيان أو الرسالة التاريخية. وأعلن أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية تجاه هذه القضية. ص. ك. يجب على pkK وجميع المجموعات التابعة لها نزع السلاح ومواصلة سياستها الاجتماعية.

فرهاد عبد شاهين، المعروف في سوريا باسم مظلوم كوباني، على الرغم من انتمائه لحزب العمال الكردستاني أعلن أن كلام أوجلان هذا لا يخصنا و يخص pkk . أميركا وفرنسا وإنجلترا تدعمه في سوريا. وقالت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إنهما تدعمان هذه العملية، لكن يبدو أن هذا دعم ظاهري. ماذا سيحدث للأسلحة التي نقلتها الولايات المتحدة إلى العراق وشمال سوريا؟ الولايات المتحدة لديها 2000 جندي عسكري في سوريا.

حتى الآن، تم تشكيل اللجنة التنفيذية لـ استجاب حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان لوقف إطلاق النار. هل هناك فروع أخرى من سيستجيب بشكل إيجابي لدعوة أوجلان لنزع السلاح؟

المجلس الأعلى لـ Pkk واتحاد المجتمعات الكردستانية بمركزية قنديل والذي يضم جميع فروع حزب العمال الكردستاني في المنطقة وأوروبا أعلن أننا نقبل ونؤمن بالمبادئ التي أعلنها عبد الله أوجلان. وقالوا إننا بادرنا في الأيام الأخيرة وأعلنا وقف إطلاق النار من جانب واحد، لكن هذا وقف إطلاق النار مشروط بعدم قيام الجيش التركي والجيش السوري الحر بمهاجمة مواقع الأكراد العراقيين والسوريين، أي حزب العمال الكردستاني. وان قاموا بشيء في العراق وسوريا وتركيا، فسيكون لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا. هم قد قبلوا تصريح عبدالله أوجلان بشروط.

وبحسب تصريح عبد الله أوجلان فإن مستقبل تنظيم PKK في أي اتجاه سوف تذهب؟

ومن الممكن أن تكون بعض فروع pkk تتشعب. هناك نظرية مفادها أن عبد الله أوجلان، بما أنه في السجن، ليس لديه القدرة على توجيه وقيادة حزب العمال الكردستاني. قال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، في مؤتمره الكبير، إنه يجب إطلاق سراح عبد الله أوجلان من السجن. ويجب أن يتم تشكيل مؤتمر تحت إشرافه ومن ثم نزع السلاح. وثم يجب على كل الأطراف في المنطقة تسليم أسلحتهم ويجب أن تتوقف الحرب.

إن نزع السلاح هو في مصلحة المنطقة. وأعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وفرنسا أنها ستواصل دعم النضال الكردي.

لم ترد حتى الآن أي تقارير عن مفاوضات سرية بين pkk والحكومة التركية إلى العلن. المفاوضات التي أدت إلى نشر بيان أوجلان؛ هل كان هناك مقايضة في هذا الصدد؟

يمكننا أن نقول أنه كان هناك مقايضة. الحكومة التركية والرئاسة والجيش هم من يسيطرون على هذا الأمر. تقع جزيرة إمرالي تحت سيطرة قيادة العمليات الخاصة في الجيش التركي وجهاز المخابرات التركي. عبد الله أوجلان محتجز في سجن إيمرالي منذ عام 1999.

وأعلنت حكومة بهجلي أيضاً أنه إذا جاء عبد الله أوجلان إلى كتلة "المساواة وديمقراطية الشعوب" ویعلن أنه يجب نزع السلاح، فإننا سنتابع الجوانب القانونية أيضاً. قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب السعادة والمستقبل، إن بيان أوجلان يجب أن يتحول إلى قانون في البرلمان ويجب أن تكون هناك ضمانات قانونية.

هدف المفاوضات الجديدة بين حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني وحدة المجتمعات الكردية تأمين موقف رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة. وبحسب الدستور التركي، لا يحق لأردوغان الترشح لمنصب رئيس تركيا في عام 2028. ولهذا السبب، تحاول أنقرة صياغة دستور أكثر ديمقراطية حتى يتمكن أردوغان من الترشح للرئاسة مرة أخرى بموجب الدستور الجديد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت حكومة بهتشلي أنه يتعين علينا استخدام قدرات رجب طيب أردوغان لسنوات عديدة لتعزيز النمو والتطور في تركيا.

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