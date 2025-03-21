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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:١٩ م

خطيب الجمعة في طهران: الحكومة ليست منافسا للشعب بل داعمة له

خطيب الجمعة في طهران: الحكومة ليست منافسا للشعب بل داعمة له

اعتبر خطيب الجمعة في طهران حجة الاسلام كاظم صديقي ان الانتاج يمثل اليوم محور ازدهار حياة الناس ويسهم في بناء البلاد وتقدمها وتوفير فرص العمل وأن الحكومة ليست منافسا للشعب بل داعمة له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب الجمعة في طهران حجة الاسلام كاظم صديقي أشار في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران الى شعار العام الذي اعلنه قائد الثورة وهو "الاستثمار من اجل الانتاج" ليقول ان الاستثمار يمثل متطلبا من متطلبات الانتاج، موضحا انه علی الحكومة ان تضع الخطط والبرامج وتصنف الاولويات.

واكد ان الحكومة ليست منافسا للشعب بل داعمة له لذلك يتعين على الخبراء تبسيط عملية استقطاب الرساميل الشعبية.

وعرّج خطيب الجمعة بطهران في خطبته على فضيلة ليالي القدر وقال ان ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن واستجابة الدعاء، ويجب في هذه الليلة تنقية القلوب وتطهيرها.

وقال في جانب اخر اننا نعوذ بالله اليوم من كل ما يُمارس من قتل للاطفال وسفك للدماء.

/انتهى/

رمز الخبر 1955777
شیرین سماره

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