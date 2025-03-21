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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ ص

إيران تحقق نموا بنسبة 3.7 بالمائة في الاقتصاد خلال 9 اشهر

إيران تحقق نموا بنسبة 3.7 بالمائة في الاقتصاد خلال 9 اشهر

حقق الاقتصاد الايراني خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المنصرم (انتهى في 20 الجاري)، نموا بنسبة 3.7 بالمائة .

وأفادت وكالةاحصاءات ومؤشرات البنك المركزي الايراني ان اقتصاد البلاد سجل خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي (عام 1403) نموا بمقدار 3.7 بالمائة.

واضاف البنك المركزي ان تشكيل راس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة الـ 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية العامة ان المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.

وتؤكد هذه المؤشرات ان نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة. اذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة والعربية السعودية 1.4 بالمائة وباكستان 2.5 بالمائة والعراق 1.4 بالمائة كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط واسيا الوسطى 2.4 بالمائة.

وتفيد الاحصاءات ان قطاع الخدمات يشكل 50 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يشكل القطاع الزراعي 10 بالمائة وقطاع الصناعة المناجم 30 بالمائة والنفط 10 بالمائة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955760
جواد ماستری فراهانی

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