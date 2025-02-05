هزة أرضية في "رامهرمز "

أفادت وكالة مهر للأنباء، في الساعة 6:14 صباحًا اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2025، وقع زلزال بقوة 3.4 درجة بالقرب من مدينة رامهرمز في محافظة خوزستان.

وقع هذا الزلزال على عمق 11 كيلومترًا تحت الأرض، عند الإحداثيات الجغرافية 49.54 درجة طول شرقي و31.34 درجة عرض شمالي.

وفقًا للبيانات الأولية، تم تسجيل مركز هذا الزلزال على بعد 9 كيلومترات من رامهرمز، و11 كيلومترًا من "هفتكل"، و26 كيلومترًا من "ميداود". أقرب المراكز الإقليمية إلى موقع الزلزال تشمل "الأهواز" على بعد 81 كيلومترًا ومدينة "شهركرد" على بعد 166 كيلومترًا.

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة لهذا الزلزال من قبل المسؤولين المحليين أو مراكز الإغاثة.

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