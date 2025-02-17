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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١١ ص

لم تُسجل أي خسائر أو أضرار جسيمة من زلزال حسينية انديمشك

لم تُسجل أي خسائر أو أضرار جسيمة من زلزال حسينية انديمشك

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان عن إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة بعد وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في حسينية انديمشك.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال حسن عبودي، رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان: "نظرًا لوقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على عمق 15 كيلومترًا تحت الأرض في منطقة حسينية انديمشك، تم إرسال أربع فرق إنقاذ وإغاثة من جمعية الهلال الأحمر على الفور لتقييم الوضع في المنطقة المتأثرة بالزلزال."

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم يتم تلقي أي تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة، لكن فرق التقييم لا تزال تعمل على دراسة الوضع بشكل أكثر دقة."

وقال عبودي: "الفرق المتخصصة في الإنقاذ من خمس جمعيات هلال أحمر في مدن انديمشك، دزفول، شوش، لالي وشوشتر في حالة تأهب كاملة."

/انتهى/

رمز الخبر 1954470

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