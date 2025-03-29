ميانمار...ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من ألف قتيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت حكومة ميانمار حاجتها لفرق بحث وإنقاذ لمساعدتها على مواجهة آثار الزلزال.

وأعربت دول ومنظمات دولية عن استعدادها لمساعدة الدول المتضررة من الزلازل الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرقي آسيا.

وسارعت ماليزيا إلى إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ميانمار، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إنها بصدد إرسال مساعدات وفرق متخصصة بالكوارث الطبيعية.

وفي العاصمة التايلندية بانكوك تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة المتضررة وسط المدينة، وتم العثور على عمال بناء محاصرين تحت أنقاض برج منهار مكون من 33 طابقا.

وأعلنت السلطات التايلندية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، وأعتبر 101 في عداد المفقودين في بانكوك، معظمهم عمال محاصرون تحت أنقاض البرج المنهار.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن التوقعات تشير إلى إمكانية مقتل الآلاف في ميانمار فقط جراء الزلزال.

وضرب الزلزال البالغ قوته 7.7 درجات شمال غرب مدينة ساغينغ وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي، وبعد دقائق ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها.

/انتهى/