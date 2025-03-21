الحكومة الايرانية تشكل مجموعة عمل لمتابعة الشعار الذي اطلق قائد الثورة لعام الايراني الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تشكيل مجموعة العمل هذه بهدف التنسيق وتيسير الاستثمارات في قطاع الانتاج وتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار.



وتضم مجموعة العمل هذه مسؤولين وممثلين عن الاجهزة والمؤسسات التنفيذية ذات الصلة بشعار العام لتقوم بالتخطيط اللازم لدعم مشاريع الانتاج وخلق فرص العمل.



وتتمثل اولويات المجموعة في تبسيط وتيسير الاجراءات الادارية واستقطاب مشاركة القطاع الخاص ودعم الحداثة والتكنولوجيا في قطاع الانتاج واجتذاب الرساميل الداخلية والخارجية.



ويهدف هذا الاجراء الى توفير الارضيات القانونية والتنفيذية اللازمة لتحفيز المستثمرين في القطاع المختلفة للانتاج في البلاد.





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