مهاجراني: محمد رضا عارف رئيسا لمجموعة عمل "الاستثمار من أجل الانتاج" الحكومية

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت في حوار مع وكالة مهر للأنباء، أن قبل بداية العام، كانت هيئة التخطيط والموازنة الحكومية تُنفّذ إجراءات لدعم الإنتاج. وتماشيا مع الشعار الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية، ازدادت أنشطة الحكومة في دعم الإنتاج قوة ويجري تنسيق أكبر في هذا الصدد.

وأضافت أنه تم تعيين نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف رئيسا لمجموعة لـ"الاستثمار من أجل الانتاج" الحكومية.

وتابعت أنه أعلن النائب الأول للرئيس أمس عن تشكيل مجموعة عمل خاص من الأجهزة التنفيذية والمؤسسات ذات الصلة وهي خطوة عملية لتحقيق شعار العام الجديد

وختمت قائلة: واليوم تم تشكيل مجموعة عمل "الاستثمار من أجل الإنتاج" بحضور مسؤولين وممثلين عن الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة لدعم مشاريع الإنتاج وخلق فرص العمل.

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