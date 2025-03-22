عراقجي يتباحث هاتفيا مع ووزير خارجية نيكاراغوا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى محادثة هاتفية مع ووزير خارجية نيكاراغوا فالديراك جينسكي، بشان العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

أكد عراقجي في إشارة إلى جهود إيران لتطوير العلاقات مع دول أميركا اللاتينية، بما فيها نيكاراغوا، على ضرورة مواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين طهران وماناغوا.

وفي إشارته إلى التحديات القائمة التي تواجه السلام وسيادة القانون على المستوى الدولي، فضلاً عن الاستخدام الادواتي لمفاهيم مثل حقوق الإنسان للضغط على البلدان النامية، أكد وزير الخارجية الايراني على الحاجة إلى مزيد من التعاون والتآزر بين البلدان ذات التوجهات المشتركة لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه أكد وزير خارجية نيكاراغوا عزم حكومة بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران في جميع المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب للتغلب على التحديات التي تواجه السلام والتنمية.

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