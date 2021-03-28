علينا اتخاذ خطوة طويلة ودائمة في مجال الإنتاج بأقصر وقت

عقد صباح اليوم الاحد اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي، برئاسة الرئيس روحاني، و تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الحزمة المقترحة من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بعد ان تم تكليف الاجهزة والوزارات الاقتصادية في الاجتماع السابق لتقديم مقترحاتها التنفيذية من أجل تحقيق شعار العام.

وقال روحاني : جميع الاجهزة مكلفة بتقديم مقترحاتها في مجال تحقيق شعار العام بطريقة موضوعية وعملية وبما يتوافق مع واقع المجتمع واقتصاد البلاد، حتى يتمكن المصنعون من تخطي العقبات في أقصر وقت، ومن خلال الدعم والمساندة يتم اتخاذ خطوة طويلة ودائمة في مجال الإنتاج في البلاد.

وشدد الرئيس الايراني على الإسراع في إنجاز مهام المؤسسات الاقتصادية في البلاد لتحقيق شعار العام، وقال: في العام الماضي، وعلى الرغم من عقبتين جديتين هما الحرب الاقتصادية والقيود الناجمة عن وباء كورونا، فإن الحكومة والمؤسسات الاقتصادية قامت بعمل جهادي لتحقيق "النهضة الانتاجية" باعتباره شعار العام الماضي، وتم اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد، سيكون لكثير منها نتائج مهمة في تنمية البلاد واقتصاده.

واشار روحاني إلى دور الحكومة في تنظيم اقتصاد البلاد، وقال: ان سياسة دعم الإنتاج ودعم الاستثمار من أجل الإنتاج تتطلب الاستقرار الاقتصادي، والقدرة على التنبؤ هي أحد المتغيرات الرئيسية للاقتصاد المستقر، وبالتالي لا ينبغي السماح للصراعات والتحديات غير الاقتصادية والتسييس السياسي اليومي المدمر، بتعريض الاستقرار الاقتصادي وأمن الاستثمار للخطر.

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