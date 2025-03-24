العميد حيدري: الجيش جاهز لمواجهة أي تهديدو حدودنا خط أحمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام العميد حيدري اليوم الإثنين بزيارة إلى وحدات الحدود، حيث تفقد كتيبة 71 مشاة آلية "أبوذر" المتمركزة في المنطقة الحدودية لنفت شهر وسومار.

وخلال هذه الزيارة، التقى حيدري بشكل مباشر مع الكوادر، وهنأهم بمناسبة حلول السنة الجديدة، معبراً عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم في الحفاظ على أمن حدود البلاد.

وشدد قائد القوة البرية على أهمية الحفاظ على هيبة واستعداد القوات الحدودية لمواجهة أي تهديد، قائلاً: "أنتم، أيها العاملون الغيورون، تشكلون سداً منيعاً أمام أي تهديد بفضل حضوركم المستمر ويقظتكم، وهذا الأمر يعد فخرًا للقوات المسلحة وللشعب الإيراني".

وأضاف العميد حيدري، مشيرًا إلى قوة وقدرات القوة البرية في الجيش: "القوة البرية للجيش الإيراني، بفضل استخدام المعدات المتقدمة، والتدريبات المستمرة، والكوادر المتخصصة والمخلصة، دائمًا جاهزة لمواجهة أي تهديد أو تحدٍ".

وأكد: "نحن، بالاعتماد على هذه القدرات، لا نحمي حدود البلاد فحسب، بل نضمن أيضًا الهيبة والأمن الوطني في المنطقة".

وذكر العميد حيدري أن القوة البرية للجيش، بفضل جهودكم المستمرة، ستكون دائمًا في الميدان كذراع قوية للدفاع عن البلاد، ولن تتحمل أي تهديد لسلامة الأراضي والأمن الوطني الإيراني. ستبقى حدودنا آمنة ومستقرة بفضل جهودكم القوية.

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