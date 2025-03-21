قائد القوات البرية: أيدينا على الزناد ومستعدون لسحق أي معتد على بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إذا اتحدت أمريكا وجميع حلفاءها، فلن يتمكنوا من المساس بالإرادة الفولاذية للشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية على الإطلاق".

وأضاف العميد كيومرث حيدري: "اننا نقف بثبات خلف قائد الثورة الاسلامية، حيث ان أيدينا على الزناد، عيوننا يقظة، ومستعدون لسحق أي معتد على بلادنا".

وتابع: "سنعمل على إدخال الأسلحة الدقيقة والبعيدة المدى والذكية إلى القوات البرية، وبإذن الله سنكون قادرين على الرد على أي تهديد في أي وقت وأي مكان".

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