  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:٤١ م

قائد القوات البرية: أيدينا على الزناد ومستعدون لسحق أي معتد على بلادنا

قائد القوات البرية: أيدينا على الزناد ومستعدون لسحق أي معتد على بلادنا

أكد قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايراني، العميد كيومرث حيدري ان قواته قادرون على الرد على أي تهديد في أي وقت وأي مكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إذا اتحدت أمريكا وجميع حلفاءها، فلن يتمكنوا من المساس بالإرادة الفولاذية للشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية على الإطلاق".

وأضاف العميد كيومرث حيدري: "اننا نقف بثبات خلف قائد الثورة الاسلامية، حيث ان أيدينا على الزناد، عيوننا يقظة، ومستعدون لسحق أي معتد على بلادنا".

وتابع: "سنعمل على إدخال الأسلحة الدقيقة والبعيدة المدى والذكية إلى القوات البرية، وبإذن الله سنكون قادرين على الرد على أي تهديد في أي وقت وأي مكان".

/انتهى/

رمز الخبر 1955778
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات