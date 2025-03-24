  1. إيران
  2. المجتمع
٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:١٢ م

كوليوند: الهلال الأحمر الإيراني يقدم الخدمات الانسانية في 16 دولة

كوليوند: الهلال الأحمر الإيراني يقدم الخدمات الانسانية في 16 دولة

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند"، أن لدى الجمعية مراكز علاجية أو مكاتب في 16 دولة على ارجاء العالم؛ قائلا : نحن نقدم الخدمات الإنسانية في تلك الدول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "كوليوند" في تصريح للصحفيبن اليوم الاثنين، أن "جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إحدى المنظمات الشهيرة والمؤثرة على المستوى الدولي"، مردفا : لدينا مراكز علاجية أو مستشفيات أو مكاتب تمثيلية في 16 دولة، ويتم تقديم الخدمات الإنسانية في تلك البلدان.

وأضاف رئيس الهلال الاحمر الايراني، الذي ادلى بتصريحاته للصحفيين في حضور وزير الخارجية سيد عباس عراقجي ايضا : لحسن الحظ، كان تعاوننا مع وزارة الخارجية وثيقا على الدوام؛ ومما اتاح فرصا جيدة للغاية من اجر استمرار هذا للتآزر.

وتابع : هذه الاواصر تسهم في تقديم صورة ناصعة عن جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى العالم.

رمز الخبر 1955852

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات