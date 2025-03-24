كوليوند: الهلال الأحمر الإيراني يقدم الخدمات الانسانية في 16 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "كوليوند" في تصريح للصحفيبن اليوم الاثنين، أن "جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إحدى المنظمات الشهيرة والمؤثرة على المستوى الدولي"، مردفا : لدينا مراكز علاجية أو مستشفيات أو مكاتب تمثيلية في 16 دولة، ويتم تقديم الخدمات الإنسانية في تلك البلدان.

وأضاف رئيس الهلال الاحمر الايراني، الذي ادلى بتصريحاته للصحفيين في حضور وزير الخارجية سيد عباس عراقجي ايضا : لحسن الحظ، كان تعاوننا مع وزارة الخارجية وثيقا على الدوام؛ ومما اتاح فرصا جيدة للغاية من اجر استمرار هذا للتآزر.

وتابع : هذه الاواصر تسهم في تقديم صورة ناصعة عن جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى العالم.