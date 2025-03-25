بقائي: اسرائيل تتخذ سياسة ممنهجة للتطهير العرقي بقتل الاطفال الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته الشخصية: "من خلال قتل أكثر من 180 طفلاً فلسطينياً في غزة في يوم واحد، ارتكب الكيان الإسرائيلي أكبر جريمة قتل للأطفال في سبعة عقود من وجوده الإجرامي!".

وأضاف: "الآن أدرك الرأي العام العالمي بوضوح أن قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الكيان الإسرائيلي المحتل هو سياسة ممنهجة ومحسوبة تهدف إلى التطهير العرقي والجذري للفلسطينيين".

ويواصل الكيان الإرهابي الإسرائيلي، بتواطؤ ودعم كامل من أميركا وبعض الحكومات الغربية، أو في ظل صمتها وتقاعسها، جرائمه ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على نطاق واسع للأطفال والأسر الفلسطينية العزل والأبرياء.

وتابع بقائي: إن قتل وتعذيب الأطفال الفلسطينيين الأبرياء ترك جراحاً عميقة في ضمير الإنسانية، وإن تقاعس الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة وعدم اكتراثها هو بمثابة الملح على هذه الجراح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد حان الوقت للعالم أن يستعيد رشده ويقف في وجه أشد أشكال القمع في التاريخ المعاصر، وينهي إفلات مرتكبي الجرائم البشعة ضد الأطفال الفلسطينيين من العقاب، ويحاسب الكيان الاسرائيلي وأنصاره ومحاكمتهم على ارتكاب جرائم بشعة في غزة والضفة الغربية".

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