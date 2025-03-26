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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٥ م

بقائي يهنئ المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم على التأهل إلى كأس العالم

بقائي يهنئ المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم على التأهل إلى كأس العالم

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية المنتخب الإيراني لكرة القدم على تأهله لكأس العالم 2026 على منصة اكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية هنأ منتخبنا الوطني لكرة القدم على تأهله لكأس العالم 2026 عبر منصة إكس .

وقال إن التقدم القيم الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الأيام الأولى من العام الجديد كان ثمرة "إرادة" و"عمل الفريق" للاعبي المنتخب الوطني و"دعم الشعب"، وهو يبشر بعام مليء بالنجاح والنصر للأمة الإيرانية العظيمة بهذا النموذج الناجح.

أهنئ جميع الايرانيين، بما في ذلك أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، على هذا النجاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1955896

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