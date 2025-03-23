بقائي: ندين بشدة الهجوم الإرهابي على المصلين في النيجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، وصف العمل الإرهابي، الذي ارتُكب في مكان مقدس أثناء صلاة الجمعة، بأنه عملٌ مُخالف للشريعة الإسلامية ولجميع الأعراف الدولية المتعلقة بالقانون وحقوق الإنسان.

وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب النيجر وحكومته، داعيًا الله عز وجل أن يمنّ على الضحايا بالرحمة والمغفرة وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

واستذكر بقائي الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومتبنيها.

/انتهى/