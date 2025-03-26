بقائي يلتقي نظيرته الارمينية في يريفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة بين إيران وأرمينيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية والأخبارية، بما في ذلك من خلال تبادل الوفود الصحفية بهدف تعزيز المعرفة المتبادلة والتفاهم بشأن الفضاء الإعلامي لكل منهما.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية تحديث وتنفيذ التفاهمات المبرمة بين الجهات الإعلامية المختصة في البلدين (بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون الوطنيين ووكالات الأنباء الرسمية).

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة في منطقة القوقاز، وأكدا على أهمية إنشاء آليات الاتصال المباشر بين الإدارات المعنية في وزارتي خارجية البلدين للتحقق من الأخبار والتقارير المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق لمواجهة الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة والمضللة بشكل فعال.

وأشار المتحدثان باسم وزارتي خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا إلى العلاقات عميقة الجذور والتفاعلات الواسعة بين البلدين في مجالات الثقافة والفن والتاريخ، فضلاً عن الاتصالات الشعبية الواسعة، وأعلنا استعدادهما لتحديد واستخدام مختلف الفرص للتعاون في هذه المجالات.

/انتهى/