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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٣٧ ص

إيران تدين الهجوم الإرهابي على مدينة كويتا في باكستان

إيران تدين الهجوم الإرهابي على مدينة كويتا في باكستان

أصدر المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا بيانا أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كويتا الباكستانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كويتا الباكستانية وأسفر عن مقتل وجرح عدد من العسكريين والمواطنين المدنيين الباكستانيين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا العمل الإرهابي بأنه يتنافى مع كافة المبادئ الإسلامية والمعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان. وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل والصحة الجيدة.

واستذكر بقائي الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955960

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