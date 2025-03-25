ألكسندر لوكاشينكو يؤدي اليمين رئيساً لبيلاروسيا لولاية سابعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرت مراسم التنصيب في قصر الاستقلال في مينسك بحضور كبار المسؤولين في البلاد، وعدد كبير من الضيوف المدعوين.

وتجرى اليوم الثلاثاء، في بيلاروسيا، مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس المنتخب لجمهورية بيلاروسيا.

وخلال الحفل، أدى لوكاشينكو اليمين الدستورية، حيث أقسم على خدمة الشعب البيلاروسي بإخلاص واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، إضافة إلى حماية دستور البلاد.

وبعد أداء اليمين، وقّع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إيغور كاربينكو، شهادة تولي لوكاشينكو منصب الرئيس، لتصبح بذلك العملية رسمية.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية أنّ الرئيس لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للبيانات الأولية من اللجان الإقليمية ولجان مدينة مينسك.

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