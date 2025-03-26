اقامة صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام صلاة عيد الفطر لهذا العام في طهران، بإمامة سماحة قائد الثورة الإسلامية وفي مصلى الإمام الخميني (رض) بحضور حماسي من مختلف شرائح الشعب الكريم والمؤمن في عاصمة إيران الإسلامية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس التخطيط السياسي لأئمة الجمعة حجة الاسلام علي نوري، ان بعد رؤية هلال شوال والإعلان عن عيد الفطر الأسبوع المقبل، ستقام الصلاة في الساعة 8:00 صباحًا، وستكون قاعة الصلاة مفتوحة للمصلين من الساعة 4:00 صباحًا.

وأضاف أن "وسائل النقل العام ستكون جاهزة لنقل المصلين من مختلف أنحاء المدينة ابتداء من الساعة الرابعة فجرا"، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج تدريجيا عبر وسائل الإعلام.

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